06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Darüşşafaka Tekfen: 72 - Cedevita Olimpija: 76
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Emilio Perez (İspanya),Petros Papapetrou (Yunanistan),Clemens Fritz (Almanya)
Darüşşafaka Tekfen: Browne 17, Erkan Veyseloğlu 2, Lamb 11, Jones 10, Mahir Ağva 3, Kartal Özmızrak, Berk Demir, Hamilton 12, Doğuş Özdemiroğlu 10, Sinan Güler 3, Colson 4
Cedevita Olimpija: Miller-McIntyre 11, Blazic 10, Muric 2, Simonovic 3, Stipanovic 8, Kruslin 17, Boatright 6, Zirbes 4, Hopkins 15
1. Periyot: 25-19
Devre: 39-46
3. Periyot: 60-63
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya 76-72 mağlup oldu.
Yeşil-siyahlı ekip, bu sonuçla 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Konuk takım ise organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.
Mücadeleye hücumda oldukça etkili bir başlangıç yapan Darüşşafaka Tekfen, Browne, Jones ve Lamb'in ön plana çıktığı çeyreğin 8. dakikasını 24-13 önde geçti. Cedevita Olimpija, Kruslin'in isabetli dış atışlarıyla oyuna biraz dengeyi getirse de yeşil-siyahlılar, birinci periyodu 25-19 önde bitirdi.
Slovenya temsilcisi, ikinci çeyreğe iyi başladı. Hızlı hücumlardan basketler bulan konuk ekip, 7-0'lık seri yakaladı ve 13. dakikada öne geçti: 25-26. Bu periyotta üstünlük birçok kez el değiştirirken, takımlar 15. dakikayı 31-31 eşitlikle geçti. Darüşşafaka Tekfen, periyot boyunca rakibini boyalı alanda durdurmakta zorlandı. Pota altından skor üreten Cedevita Olimpija, soyunma odasına 46-39 üstün girdi.
İkinci yarıda üç sayılık basketler bularak oyunun kontrolünü ele geçiren Cedevita Olimpija, 25. dakikada farkı 11'e çıkardı: 46-57. Doğuş Özdemiroğlu'nun enerjisi ve sayılarıyla toparlanan Darüşşafaka Tekfen, top kayıpları yapan rakibi karşısında 28. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 57-59. Skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, üçüncü çeyreği 63-60 önde kapattı.
Son periyot karşılıklı basketlerle başladı. Cedevita Olimpija, 34. dakikayı 68-63 önde geçti. Takımlar bu dakikadan sonra hücum ritmini kaybetti. Son bölümde üst üste top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen, son 30 saniyeye 75-70 geride girdi. Kalan sürede üstünlüğünü sürdüren Slovenya temsilcisi, maçı 76-72 kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!