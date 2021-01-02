Maçın ilk periyoduna 10-0’lık seriyle başlayan Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyarak birinci çeyreği 21-15 önde geçti. Darüşşafaka Tekfen, ikinci çeyreğin başında üst üste sayılar bulmasına rağmen dış şutlarda etkili olan konuk ekip, soyunma odasına 39-35 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında iyi hücum yapan ve üç sayılık basketler bulan ev sahibi ekip, 3. periyot sonunda 58-57 üstünlük yakaladı.

Hücumda tekrar etkili olmaya başlayan Anadolu Efes, skoru tekrar lehine çevirdi ve sahadan 81-70 galip ayrıldı.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali Köseoğlu

DarüşşafakaTekfen: Erkan Veyseloğlu, Luther 10, Magette 12, Andrews 9, Jerret 8, Emircan Koşut 10, Berk Demir 9, Doğuş Özdemiroğlu 6, Buford Jr 6, Görkem Doğan, Eray Akyüz

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 4, Moerman 3, Micic 9, Dunston 8, Simon 11, Larkin 14, Singleton 15, Buğrahan Tuncer 9, Sertaç Şanlı 6, Tolga Geçim 2

1. Periyot: 15-21

Devre: 35-39

3. Periyot: 58-57