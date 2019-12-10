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Karşılaşmaya iki takım da savunmada agresif başladı. Konuk ekip 6. dakikaya 7-4 önde geçti. Mücadelenin bitmesine 3 dakika 26 saniye kala 11-11 beraberliği yakalayan Darüşşafaka Tekfen, Hamilton'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 21-17 önde kapattı.
Yeşil-siyahlılar, ikinci çeyreğe Sinan Güler'in üst üste attığı sayılarla başlasa da Germani Brescia Leonessa 10-0'lık seri yakaladı ve 13. dakikaya 27-25 üstünlükle girdi. Çeyreğin kalan 7 dakikasında da daha iyi performans sergileyen İtalya temsilcisi, ilk yarıyı 42-33 önde kapattı.
İki takımında başarısız atışlar ve top kayıplarıyla başladığı 3. çeyrekte 27. dakikaya Germani Brescia Leonessa'nın 51-39 üstünlüğüyle girildi. Sinan Güler'in 8 sayı bulduğu son bölümde etkili olan Darüşşafaka Tekfen, 12'ye kadar çıkan farkı çeyrek sonunda 2'ye indirdi: 51-53
Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyrekte 36. dakikaya konuk ekibin 59-56 üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde hata yapmayan Germani Brescia Leonessa mücadeleyi 70-61 kazandı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya),Moritz Reiter (Almanya),Jordi Aliaga (İspanya)
Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Colson 8, Jones 8, Hamilton 12, Mahir Agva, Doruk Doha, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu 2, Sinan Güler 18
Germani Brescia Leonessa: Lansdowne 12, Abass 14, Vitali 9, Cain 2, Zerini 13, Warner 7, Laquintana, Silins, Moss 4, Sacchetti 9
1. Periyot: 21-17
Devre: 33-42
3. Periyot: 51-53
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