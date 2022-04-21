Darüşşafaka sınavı 29 Mayıs’ta yapılacak

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Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 31 ilinde düzenlenecek.

BAŞARILI OLAN 120 ÖĞRENCİ 8 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ KOLEJ EĞİTİMİ ALACAK

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan 120 öğrenci, mali durum araştırması ve sağlık kontrollerinin ardından, ortaokuldan üniversiteye kadar 8 yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Tamamen ücretsiz olan sınava Türkiye’nin her ilinden katılım sağlanabilecek.