Darüşşafaka: Kural hatası yapıldı

20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Darüşşafaka Kulübü, basketbolda Fenerbahçe Beko'ya karşı 74-71 kaybettikleri Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final maçının son dakikasında oluşan faul pozisyonunda sonuca tesir eden kural hatası yapıldığını savundu.
Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely ile Darüşşafaka Tekfen'den Kartal Özmızrak ve Jonathan Hamilton'un dahil olduğu pozisyona ilişkin, "FIBA Basketbol Kuralları'nın 42.2.8 maddesine ve FIBA Resmi Basketbol Kuralları Yorumları 42.1 maddesine göre maçın son 52 saniyesinde skor 66-68 iken, takımımız Darüşşafaka Tekfen'e verilmesi gereken top, FIBA Basketbol Kuralları'na uygun olmayan bir şekilde Fenerbahçe Beko'ya verilmiş ve maçın sonucuna tesir eden bir kural hatası oluşmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) pozisyonla ilgili yayımladığı, "İki takıma verilen cezalar eşit ağırlıkta olup iptal edileceğinden, uygulanacak herhangi başka bir ceza kalmadığından ve hiçbir takımın topu kontrol etme hakkı bulunmadığından hava atışı durumu oluşur. Hava atışı durumu oluşmasından dolayı, topu oyuna sokma sırası Fenerbahçe Beko takımında olması nedeniyle oyuna Fenerbahçe Beko takımı kenardan başlamıştır." şeklindeki gerekçenin FIBA Resmi Basketbol Kuralları Yorumları ile örtüşmediği bildirildi.
Pozisyonla ilgili FIBA kuralları ile MHK'nin kamuoyu açıklamasında işaret edilen düzenlemelerin farklı olduğunun belirtildiği açıklama, şöyle devam etti:
"Eşit cezaların iptal edilmesi durumunda başka ceza kalmamışsa oyuna kimin devam edeceğine FIBA düzenlemesine ve resmi yorumlarına göre ilk ihlal olmadan önce topu kontrol eden ya da topu kontrol etme hakkı olan takım (Darüşşafaka Tekfen) tarafından topun oyuna sokulmasına ilişkin kural geçerli olacağı belirtilirken, MHK'nin kamuoyu açıklaması ile hiçbir takım topu kontrol etmemektedir ya da kontrol etme hakkı yoktur. Bir hava atışı durumu oluşur, bu durum neticesinde de hava atışı sırası olan takım (Fenerbahçe Beko) tarafından, topun oyuna sokulmasına ilişkin kural geçerli olacağı belirtilmektedir."
Söz konusu kararla maç sonucuna doğrudan etki edildiğinin savunulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Maç hakemleri tarafından verilen hakem kararının, takibinde 17 Şubat'ta MHK tarafından yapılan kamuoyu duyurusunun, Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları ve Yorumları'nda işaret edilen madde ile açık olarak çelişmesi ve tartışmalı durumda maç hakemlerinin ve MHK'nin FIBA tarafından işaret edilen kural (bir takım topu kontrol etmektedir kuralı) yerine, diğer kuralı (hiçbir takım topu kontrol etmemektedir) uygulamış olması sebebiyle Darüşşafaka Tekfen'in topa sahip olma hakkı elinden alınmıştır. TBF onaylı FIBA düzenlemesi ile desteklediğimiz kural hatasına ilişkin TBF'nin takdir yetkisini kullanacağına, yanlış uygulamanın TBF Yönetim Kurulu'nda değerlendirileceğine inanıyoruz."
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