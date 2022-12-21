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Haberler Basketbol Şampiyonlar Ligi

Darüşşafaka - Hapoel Bank Yahav: 69-92 (MAÇ SONUCU)

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 92-69 yenilen Darüşşafaka, direkt olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Daçka, üst tura çıkmak için play-in oynayacak.

Giriş: 21.12.2022 - 00:24 | Güncelleme: ABONE OL
Darüşşafaka - Hapoel Bank Yahav: 69-92 (MAÇ SONUCU)

Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 92-69 yenildi.

Grubu lider bitiren Hapoel Bank Yahav, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Darüşşafaka ise son turuna kalmak için play-in'de F Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martin Horozov (Bulgaristan), Blaz Zupancic (Slovenya)

Darüşşafaka: McCullough 5, Olaseni 4, Hakan Sayılı 8, Starks 6, Yeboah 9, Pandi 10, Can Korkmaz 11, Eray Büyükcangaz 5, Canberk Kuş 9, Kılıçaslan Şenkaya 2, Ege Özçelik

Hapoel Bank Yahav: Smith 4, Cornelius 3, Vene 12, Hankins 18, Randolph 17, Carrington 17, Brown 3, Mejeris 9, Segev 3, Levy 6, Blayzer, Amsalem

1. Periyot: 24-22

Devre: 41-51

3. Periyot: 54-70

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