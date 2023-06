Darüşşafaka Cemiyeti yüzlerce çocuğu tam burslu, yatılı, nitelikli eğitimle geleceğe hazırlıyor 

HABERTURK.COM

Darüşşafaka Cemiyeti 1863 yılından bu yana, tam 160 yıllık bir geleneğin üzerinde şekilleniyor. Bundan tam 160 yıl önce, beş genç idealist Osmanlı, vizyoner bir liderlik örneği sergileyerek onlarca farklı neslin ortak bir hedef için çalışmasına önayak oldu. 30 Mart 1863 yılında, Yusuf Ziya Paşa önderliğindeki 5 Osmanlı aydını tarafından padişah fermanıyla kurulan Darüşşafaka Cemiyeti Türkiye tarihinin eğitim alanındaki ilk sivil kuruluşu örneklerinden biri. Darüşşafaka 1863'ten beri eğitimin insanları eşitleyici yönüne bir model oluşturuyor. Bu yıl Cemiyetin 160., Eğitim Kurumlarının 150., Cumhuriyetin ise 100. kuruluş yılı kutlanacak.

Bugün İstanbul Maslak’ta bulunan okul, babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz 1.000’e yakın çocuğu 5. sınıftan liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitimle geleceğe hazırlıyor.

Cemiyet bir yandan ülkenin her köşesindeki yetenekli çocukların önünü eğitimle açıyor diğer yandan da Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli nesilleri yetiştiriyor. Bunu da 160 yıldır milletin ve kurumların bağışlarıyla gerçekleştiriyor. Darüşşafaka Cemiyeti, sundukları eğitime ilişkin merak edilenleri Habertürk'e anlattı.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin eğitim imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle öğrencilerimize yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunuyoruz. Darüşşafaka olarak bugünden 15- 20 yıl sonrasını planlıyor, öğrencilerimizin o günün koşullarına göre yetişmeleri için çalışıyoruz. Her birinin 21. yüzyıl yetkinleriyle donatılmış gençler olarak Darüşşafaka’dan mezun olması temel önceliğimiz. Sınıflar en fazla 20 öğrenciden oluşuyor ve öğretmen başına ortalama beş öğrenci düşüyor.

Dijital dönüşüm temelinde her öğrenci ve öğretmende tablet bulunuyor. Sınıflarımız güçlü teknolojik altyapıya sahip. Türkiye’nin ortaöğrenim düzeyinde ilk robot takımını kuran, ilk yapay zekâ sınıfını, ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni, ilk Karma Gerçeklik Laboratuvarı açan ve yine ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen okuluyuz. STEM (Science, Technology, Engineering and Math), kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimleri veriyoruz. İnsansız Hava aracı üretme ve drone kullanımı üzerine öğrencilerimiz eğitim alıyor. Öğrencilerimiz yaparak, yaşayarak öğreniyor. Onların analiz ve sentez becerilerini geliştirmek için fizik, kimya, bilgisayar gibi dersleri laboratuvar ortamında yapıyoruz.

Darüşşafaka’daki eğitimi bir çocuğun yetenekleri keşfedip geliştirebildiği bir yolculuk olarak görüyoruz. Tüm öğrencilerimizin yeteneklerini gerek bilimsel testler gerek aile ve öğretmenlerinin görüşlerini alarak belirledik. Bugün Darüşşafaka yetenek haritası olan bir okul… Belki de Türkiye’de bunu yapan tek okuldur. Ardından öğrencilerimizin sahip oldukları yeteneklerini geliştirebilmeleri için “Yetenek Atölyeleri” kurduk. Akıl oyunları, Maker, robot, felsefe, 3D tasarım, matematik oyunları tiyatro, sinema, yaratıcı drama gibi 70’e yakın atölyede öğrencilerimiz profesyonel eğitimcilerden eğitim alıyor.

Bu yıl okulumuzda TÜBİTAK için TEKNOFEST için projeler hazırlandı. Robot takımımız ABD’de finallere gitti. Fen, matematik, spor sanat alanında öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalardan aldıkları derecelerle hepimizi gururlandırıyor.

Öğrencilerimiz Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda yalnızca nitelikli bir eğitim sürecinden geçmiyor, aynı zamanda yaşama da hazırlanıyor. Aldıkları çok yönlü eğitimler sayesinde, sosyal ve kültürel anlamda tam donanımlı bireyler olarak yarının bilim insanları, eğitimcileri, sanatçıları, doktor ve mühendisleri oluyorlar. Dünya ülkelerinde Türkiye’yi temsil ederek, bizlere olan borçlarını, yaşattıkları gururla ödüyorlar. Kısacası Darüşşafaka olarak bir yandan öğrencilerimize çağın en iyi eğitim olanağını sunuyor, bir yandan da onların her türlü ihtiyacıyla ilgilenerek aile şefkati ve kardeş sevgisiyle büyümelerine olanak sağlıyor; onları sevgi dolu, donanımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla Darüşşafaka Cemiyeti sadece bağışlarla yaşayan bir eğitim kurumu. Bu nedenle özellikle bayramlar önemli bir bağış dönemi. Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurban Bayramı bağışlarına yönelik çalışmalarını anlatabilir misiniz?

Türkiye’de hiçbir bedel almadan öğrenci okutan iki kurum var: Biri devlet, diğeri Darüşşafaka… Biz bunu 160 yıldır hayırseverlerin bağışlarıyla yapıyoruz. Bizim gibi kurumların faaliyetlerini sürdürebilmesi için bağışlar elzem önem taşıyor.

Paylaşma, dayanışma, yardımlaşma duygularının arttığı bayram dönemleri varlığını bizim gibi bağışlarla sürdüren hayır kurumları için çok kıymetli.

Bu bayram da tüm hayırseverlerin Darüşşafaka’ya bağış yapmaya davet ediyoruz. Çünkü Darüşşafaka’ya az çok demeden yapacağınız bağışlar, annesi ya da babası hayatta olmayan bir çocuğun geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır.

Darüşşafaka olarak öğrencilerimizin et ihtiyacını, bağışçılarımızın yıl boyu yaptığı adak bağışlarıyla karşıladığımız için Kurban Bayramı’nda vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemiyoruz. Buna karşın Kurban Bayramı vesilesiyle annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen tüm hayırseverler, Cemiyetimize bağış yapabilir.

Bu yıl bayram bağışı için önerdiğimiz tutar 5 bin TL olmakla birlikte hayırseverler, Darüşşafaka'ya dilediği tutarda bağış yapabiliyor. Yapılacak bağışlar, Okulumuzda eğitim alan, öğrencilerimizin başta eğitim olmak üzere beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

Eğitim, her çocuğun temel hakkı ve geleceğini şekillendiren en değerli armağandır. Bağışlarınızla, binlerce öğrencimizi nitelikli eğitimle geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bir çocuğun hayatında dönüşüm yaratmanın gücünü birlikte hissedelim. Hayırsever bireyler ve kurumlar, www.darussafaka.org ya da Darüşşafaka Cemiyeti’nin banka bağış hesapları üzerinden bayram bağışlarını yapabilir.

Bayram bağışları dışında nasıl bağışta bulunmak mümkün?

Darüşşafaka’yı ülkemizin diğer değerli STK’larından ayıran önemli bir fark var. Her yıl Darüşşafaka’ya aldığımız öğrencilere, 8 yıl boyunca ücretsiz, nitelikli eğitim sunacağımızın garantisini veriyoruz. Çocuklarımız mezun olduklarında üniversite eğitimleri boyunca da burs desteğimizi sürdürüyoruz. Özetle bir çocuğun eğitim hayatını 12 yıl boyunca destekliyoruz, tıpkı bir ebeveyn gibi. Bu nedenle desteklerin sürdürülebilir olması çok önemli. Eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak için son yıllarda düzenli bağışçılık programımıza ağırlık veriyoruz. Hayırseverleri az çok demeden her ay yapacakları düzenli bağışlarla öğrencilerimizin “yol arkadaşı” olmaya davet ediyoruz. Bağışçılarımız diledikleri miktarda bağış yapabiliyorlar. Bizim için önemli olan, çocuklarımızın aydınlık geleceğine ışık tutmaları; bu yolda bizim hassasiyetimizi, sorumluluğumuzu paylaşmaları. Bu kapsamda inanın bizlere her ay 10 TL bağış yapan da var, 10 bin TL bağış yapan da…

Darüşşafaka’nın misyonunun yurt dışında yaşayan bağışçılarımız nezdinde de destek görmesi bizler için çok kıymetli. Kredi kartı kullanan bağışçılarımız www.darussafaka.org internet sitemiz üzerinden bağışlarını ulaştırabilirler. Bağışını yabancı bir bankanın kredi kartıyla gerçekleştirmek isteyen destekçilerimiz GlobalGiving.org sitesinde yer alan bağış sayfamızdan bu arzularını sorunsuzca gerçekleştirebilirler. ABD’de Yaşayan Bağışçılarımız ise TPF (Turkish Philanthropy Funds) ve Turkish Educational Foundation (TEF) üzerinden, Amerikan hükümetinin sağladığı vergi avantajlarından yararlanarak bağışlarını yapabilirler.

Darüşşafaka deprem bölgesinde yaşayan çocuklar için de kampanyalar yaptı? Bu çalışmaları da aktarabilir misiniz?

Tarihi boyunca ülkemizin zor günlerinde yaraları sarmak için elinden gelen desteği veren Darüşşafaka olarak Kahramanmaraş depremlerinin ardından hemen harekete geçtik.

İlk önce afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen öğrencilerimizin 5. sınıftan 12. sınıfa kadar ortaöğretimine devam eden kardeşlerine, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın kapılarını açtık.

Ardından deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımızın Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 5. sınıftan başlayıp 12. sınıftan mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim almaları için Türkiye İş Bankası’nın da verdiği destekle ve okulun fiziki imkânları dahilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdık. Depremden etkilenmeyen 70 ilimiz için 120, afetten etkilenen 11 ilimiz içinse ek 100 kontenjanı oluşturduk.

21 Mayıs’ta sınavımız yaptık. Deprem bölgesinden 391 öğrenciyle birlikte toplam 1.931 aday sınavımıza katıldı. Bildiğiniz gibi deprem bölgesinden giren adaylar için bu bir başarı sınavı değil, sıralama sınavıydı.

Milletimize verdiğimiz sözü de tutarak, deprem bölgesinden 100 çocuğumuzu ailemize kabul ettik. Böylelikle yeni ders yılında 100’ü deprem bölgesinden olmak üzere 220 çocuğumuza Darüşşafaka çatısı altında tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı tanıyacağız. Heyecanla yeni öğrencilerimizin Darüşşafaka’ya gelecekleri günü bekliyoruz, ne yazık ki bu depremler, 4 milyonun üzerinde çocuğu etkiledi. Kimisi ailesini, evini, okulunu ve öğretmenlerini kaybetti. Darüşşafaka olarak tüm olanaklarımız ı zorlayarak daha fazla çocuğumuza yanında olabilmek için çalışıyoruz.

2024-2025 ders yılında da deprem bölgesinden çocuklarıma ek 100 kontenjan tanıyacağız. Hem bu yıl hem de sonra yıllar deprem bölgesindeki 100 öğrenciye de eğitim bursu ve uzaktan eğitim desteği vereceğiz.

Bunların yanı sıra depremden etkilenen ve üniversite eğitimlerine devam eden 40’a yakın mezun öğrencimize “doğal afet bursu” sağladık.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin yeni projeleri var mı?

Güzel ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden ardından Darüşşafaka olarak üzerimize düşeni yaptık ve her yıl aldığımız 120 öğrencinin yanı sıra deprem bölgesinden de 100 çocuğumuza şefkat yuvamızın kapılarını açtık.

Ayrıca yeni bir kampüs projemiz var. “Önümüzdeki aylarda kamuoyuyla da bu projemizi paylaşacağız. Amacımızı kampüsümüzü yeniden inşa ederek, okul ve yurt kapasitelerini artırmak ve böylelikle daha fazla çocuğumuza “Eğitimde Fırsat Eşitliği” hakkı tanıyabilmek.

Dünya çok hızlı değişiyor, eğitim kurumlarının bu değişme ayak uydurması, öğrencilerini çağın getirdiği yetişkinliklere donatması gerekiyor. Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için ona uygun eğitim sistemi geliştirmek kadar, eğitimin verileceği kampüsün nitelikleri de büyük bir önem taşıyor. Yeni kampüsümüz, 21. Yüzyıl eğitim modelini hem nicelik hem de nitelik olarak karşılayacak. Bir bakıma bilgi çağının kampüsünü ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.