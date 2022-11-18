Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın açılış maçında Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji'ni 76-69 yendi.

Son periyotta 28-11'lik üstünlük kurarak maçı kazanan Daçka bu sonuçla 6. maçında 3. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 7. maçında 4. kez mağlup oldu.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Murat Ciner

Darüşşafaka: Olaseni 11, Starks 16, Doğuş Özdemiroğlu 15, Yeboah 2, Ercan Osmani 7, Hakan Sayılı 5, Can Korkmaz 10, Cullough 8, Berke Atar 2, Canberk Kuş

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 17, Yiğit Arslan 8, Boutsiele 10, Sepherd 8, Gist 9, Berkay Candan 8, Muhammed Baygül 7, Oğuz Savaş 2, Hasan Emir Gökalp, Hadi Özdemir

1. Periyot: 12-29

Devre: 32-42

3. Periyot: 48-58