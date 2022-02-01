Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Oskars Lucis (Letonya), Nicolas Maestre (Fransa)

Darüşşafaka: Pineiro 9, Boothe 9, Caupain 19, Olaseni 16, Doğuş Özdemiroğlu 18, Ragıp Berke Atar 2, Sinan Güler 8, McCullough 7, Selim Şav, Görkem Doğan

Nutribullet Treviso: Chillo 5, Sokolowski 17, Imbro 8, Jones 3, Jurkatamm 3, Akele 9, Dimsa 8, Russell 4, Bortolani 19, Faggian

1. Periyot: 19-21

Devre: 44-40

3. Periyot: 69-68