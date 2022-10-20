Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 21-17 önde kapatan Darüşşafaka, ilk yarıyı da 4 sayı önde bitirdi: 36-32.

Üçüncü çeyrekte hücumdaki etkinliğini arttıran Darüşşafaka, son bölüme 13 sayılık üstünlükle girdi: 61-48. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım salondan 80-66 galip ayrıldı.

Darüşşafaka gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini alırken, Bakken Bears ikinci maçını da kaybetti.