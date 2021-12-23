Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Thomas Bissuel (Fransa), Blaz Zupancic (Slovenya)

Darüşşafaka: Caupain 2, McCullough 7, Doğuş Özdemiroğlu 19, Boothe 14, Ragıp Atar, Pineiro 15, Olaseni 18, Selim Sav 4, Sinan Güler 13, Görkem Doğan 9

U-BT Cluj Napoca: Brown 19, Bircevic 11, Richard 12, Stipanovic 11, Stewart 5, Guzman 26, Hogue 19, Colceag

1. Periyot: 24-26

Devre: 49-51

3. Periyot: 78-69