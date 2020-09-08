Darülaceze'de Dünya Okuma Yazma Günü kutlandı

Ketebe Yayınları tarafından düzenlenen etkinlik, müzik dinletisiyle başladı.
Darülaceze sakinlerinin ilgiyle takip ettiği konserde sanatçı Erdal Şahin'e kemanede Enes Kıtay, ritimde ise Ekrem Pehlivanoğlu eşlik etti.
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle program yapmanın kolay bir iş olmadığını belirterek, "Çünkü koyulan kurallar var bu kurallara uymak mecburiyetindeyiz." dedi.
Dünyanın pek çok ülkesinde özellikle yaşlı bakım evlerinde salgın nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Cebeci, şunları kaydetti:
"Hamdolsun Rabbimize beş yüz küsur kişinin kaldığı dört yüz küsur kişinin çalıştığı bu müessesede Kovid dolayısıyla herhangi bir ölüm vakasının olmaması gerçekten sevindirici. Darülaceze sadece İstanbul'da Türkiye'de Avrupa'da değil belki dünyada tek örnek olan hiçbir hadisenin olmadığı bir yer olarak kayda geçmektedir."
Etkinliğe katılan sanatçılara, yazarlara ve katkıda bulunanlara teşekkür eden Cebeci, normal günlerde Darülaceze'yi günde ortalama 250 kişinin ziyaret ettiğini fakat bu süreçte ziyarete izin verilmediğini anımsattı.
Sakinlerin sınırlı ve mesafeli olarak sadece dostları ve yakınlarıyla görüşmelerine imkan sağladıklarını belirten Cebeci, "Bu otuz bin metrekare alanda kalan sakinlerimiz mutlu ve huzurlu." ifadesini kullandı.
- "Darülaceze sakinlerinin yanında olduğumuzu gösterdik"
Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise Darülaceze'de yaşamlarını sürdürenlerle 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle buluşmak istediklerini belirterek, "Onlara özel bir program hazırladık. Kitaplarımızı hediye ederek yazarlarımızla buluşturduk ve söyleşinin ardından kitap imza programı düzenledik. Bu sayede hem 125 yıllık tarihe sahip olan Darülaceze Başkanlığı sakinlerinin yanında olduğumuzu gösterdik hem de her yaşta okuma yazmanın önemine dikkat çekmeyi amaçladık." değerlendirmesinde bulundu.
Ardından Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, programa katılan sanatçı ve yazarlara Darülaceze sakinleri tarafından hazırlanan hediyeleri takdim etti.
- Yazarlar kitaplarını Darülaceze sakinleri için imzaladı
"8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik öncesinde Ketebe Yayınevinden çıkan yazar Kadir Daniş'in "Yeryüzü Blues", yazar Güray Süngü'nün "Kış Bahçesi" ve "Sayıklar Bir Dilde" kitapları Darülaceze sakinlerine hediye edildi.
TVNET Ketebe programı sunucusu Mehmet Önder'in yönettiği söyleşide yazarlar, kitaplarına ve yazım süreçlerine ilişkin bilgi verdi.
Tecrübeli okuyucularla buluşma imkanı bulan Daniş ve Süngü daha sonra Darülaceze sakinleri için kitaplarını imzaladı.
Okumanın ve yazmanın önemine dikkati çekmenin yanı sıra Darülaceze sakinlerine moral ve motivasyon sağlamayı da amaçlayan etkinlik aşure ikramıyla sona erdi.
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