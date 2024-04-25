Hadde İşçisi

Açık pozisyon sayısı 6

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri, Metal Teknolojisi ve Metalürji bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Dökümcü (Metal)

Açık pozisyon sayısı 3

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim 1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya Döküm Bölümü mezunu olmak.

Aranan Özellikler Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Metal Pres Makinesi Operatörü

Açık pozisyon sayısı 2

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri veya Metal Teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim 1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

Açık pozisyon sayısı 2

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Makine, Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onarımı bölümlerinden birinden mezun olmak.)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim 1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Forklift Operatörü

Açık pozisyon sayısı 1

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıfsız İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan. Forklift Operatörü Belgesine sahip olmak.

Kaynakçı

Açık pozisyon sayısı 1

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıfsız İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Deneyim 4 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya Ustalık ve Kalfalık Belgelerinden birine sahip olmak.

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.