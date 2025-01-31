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        Haberler Gündem Güncel Darp edip videoya alan 4 taksi şoförü tutuklandı | Son dakika haberleri

        Darp edip videoya alan 4 taksi şoförü tutuklandı

        Ankara'da uygulama üzerinden çağırdıkları Martı TAG araç sürücüsünü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 taksi şoförü tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.01.2025 - 20:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:03
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        4 taksi şoförü tutuklandı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün Martı TAG aracılığıyla çağırdıkları aracın sürücüsü A.Öyü darbedip, o anları video kaydına aldıkları belirlenen taksi şoförleri A.A, M.A, Ö.B.A. ve U.C.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Zanlılar, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "yağmaya teşebbüs", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçlarından tutuklandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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