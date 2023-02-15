İngiltere'de araç kiralama işi yapan Hadi Kurtulan (46), geçen yıl ağustos ayında avukat eşi Toma Jasina Uskatite Kurtulan (39) ve kızıyla Manavgat'a tatile geldi. Burada kendi evlerinde tatil yapan Kurtulan ailesi, 22 Ağustos'ta ise 6'ncı evlilik yıl dönümlerini kutlamak için 5 yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırdı. Otelin müşterileri için yaptığı çeşitli eğlencelere katılan çift, gece yarısı otelden ayrıldı.

Bu sırada bir eşyasını otelde bıraktığını fark eden Toma Jasina Uskatite Kurtulan, içeri girip almak istedi. İddiaya göre, otel görevlileri kadın avukata içeri giriş izni vermedi. Çıkan tartışmanın ardından görevlilerin haber verdiği otelin gece müdürü Murat Arıkan (52) geldi. Arıkan, Kurtulan'a otele giremeyeceğini söyledi. Tartışmanın büyümesi ile Arıkan, iddiaya göre kadını darp edip, dışarı attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

RAPOR ALIP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından otelden ayrılan Toma Jasina Uskatite Kurtulan, 2 gün sonra geçmeyen ayak bileğindeki ağrı nedeniyle eşi ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede çeşitli tetkikler ve muayene için 6 saat kalan, hem ayak bileği hem de vücudundaki izler için darp raporu alan Kurtulan, ardından otel yönetimi ve gece müdürü Murat Arıkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

MÜDÜR, HAKARET ETTİĞİNİ ANLATTI

Soruşturma kapsamında ifade veren otelin gece müdürü Murat Arıkan, Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın sorun çıkardığı şeklinde bilgi verildiği, yanına gidip kendisini dışarı çıkması için uyardığında, aşırı derecede alkollü olduğunu gördüğünü ve kendisine küfrederek hakaret ettiğini anlattı.

TAŞ VE TERLİK FIRLATTIĞINI İDDİA ETTİ

Otelde çok fazla rahatsızlık vermesinden dolayı ölçülü bir şekilde dışarıya çıkarmak istediği Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ın kendisine saldırdığını, kendisini korumak için kadını ittirdiğini ve kadının yere düştüğünü öne süren Arıkan, kadının yerdeyken 10-15 santim çapında bir taşı ve terliğini kendisine fırlattığını iddia etti.

Toma Jasina Uskatite Kurtulan'ı kesinlikle darp etmediğini savunan Arıkan, kadının eşi Hadi Kurtulan'ın ise sosyal medya üzerinden kendisinin ismi ve fotoğraflarını paylaşarak rahatsız ettiğini, olaydan dolayı şikayetçi olduğunu söyledi.