Olay, 7 Kasım akşamı saat 22.30 sıralarında Mamak ilçesi Bağlarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Abidinpaşa - Batıkent seferini gerçekleştiren Özel Halk Otobüsü Şoförü Fevzi Bolatbaş, seyir halindeyken yaklaşık 15 kişinin saldırısına uğrayan bir kişiyi gördü.

“15 KİŞİ BİR KİŞİYİ DÖVÜYORDU! DARP EDİLEN GENCİN KAFASI KANIYORDU”

Olayla ilgili konuşan Fevzi Bolatbaş, “Otobüsle seyir halindeydim. Gençlerin kavga ettiğini gördüm. 15 kişi, bir kişiyi dövüyordu. Vicdanım el vermedi. Otobüsü sağa çektim. Dayak yiyen gençte otobüse doğru koşuyordu. Hemen içeriye alıp gittim. İki tarafı da tanımıyorum. Kendisini iki durak sonra indirdim. Daha önce hiç görmemiştim. Hangi şoför görse aynı şeyi yapardı. İlk gördüğümde içim acıdı, darp edilen genç etrafta koşuşturuyordu. Kafası kanıyordu. Sağlık ekiplerini arayalım dedik, ‘Bir şeyim yok’ dedi.