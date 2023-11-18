Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Darp edilen genci otobüsüne alarak böyle kurtardı

        15 kişinin saldırdığı genci otobüsüne alarak böyle kurtardı

        Ankara'da özel halk otobüsü şoförü, 15 kişilik bir grup tarafından darp edilen genci otobüsüne bindirerek kurtardı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden gencin, bir süre sonra otobüsten inerek polise şikayette bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:44 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 kişinin saldırdığı genci otobüsüne alarak böyle kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, 7 Kasım akşamı saat 22.30 sıralarında Mamak ilçesi Bağlarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Abidinpaşa - Batıkent seferini gerçekleştiren Özel Halk Otobüsü Şoförü Fevzi Bolatbaş, seyir halindeyken yaklaşık 15 kişinin saldırısına uğrayan bir kişiyi gördü.

        Otobüsünü durduran Bolatbaş, darp edilen genci aracına aldıktan sonra kapılarını kilitledi. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda saldırıya uğrayan kişinin, “Otobüsten indim. Bir anda saldırdılar. Hiçbirini tanımıyorum” dediği duyuldu.

        Kayıtlarda, başına aldığı darbeler sonucu kanaması olan gence otobüsteki vatandaşlar tarafından yardım edildiği de görüldü.

        Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden gencin, bir süre sonra otobüsten inerek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

        “15 KİŞİ BİR KİŞİYİ DÖVÜYORDU! DARP EDİLEN GENCİN KAFASI KANIYORDU”

        Olayla ilgili konuşan Fevzi Bolatbaş, “Otobüsle seyir halindeydim. Gençlerin kavga ettiğini gördüm. 15 kişi, bir kişiyi dövüyordu. Vicdanım el vermedi. Otobüsü sağa çektim. Dayak yiyen gençte otobüse doğru koşuyordu. Hemen içeriye alıp gittim. İki tarafı da tanımıyorum. Kendisini iki durak sonra indirdim. Daha önce hiç görmemiştim. Hangi şoför görse aynı şeyi yapardı. İlk gördüğümde içim acıdı, darp edilen genç etrafta koşuşturuyordu. Kafası kanıyordu. Sağlık ekiplerini arayalım dedik, ‘Bir şeyim yok’ dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa