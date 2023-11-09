Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Darlyn Morais hayatını kaybetti! Örümcek ısırığı şarkıcının sonu oldu - Magazin haberleri

        Örümcek ısırığı Darlyn Morais'i öldürdü

        Brezilya'da örümceğin ısırdığı şarkıcı Darlyn Morais, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Morais'in 18 yaşındaki kızının da örümcek ısırığına maruz kaldığı ve tedavi gördüğü belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Darlyn Morais, 31 Ekim'de Brezilya'nın Miranorte kentindeki evinde zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Morais, daha sonra vücudunun alerjik reaksiyonlar göstermesi üzerine hastaneye giderek tedavi gördü.

        • 2

          "TABURCU EDİLDİKTEN SONRA YENİDEN KÖTÜLEŞTİ"

          3 Kasım'da taburcu edilen Darlyn Morais'in eşi Jhullyenny Lisboa, şarkıcının sağlık durumunun eve geldikten sonra yeniden kötüleştiğini, sürekli yorgun hissettiğini ve yüzündeki morluğun renginin değişmeye başladığını açıkladı.

        • 3

          KIZI HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

          Jhullyenny Lisboa, eşiyle birlikte 18 yaşındaki kızının da örümcek ısırığına maruz kaldığını, şu anda hastanede yattığını ve durumunun stabil olduğunu ifade etti.

        • 4

          HAYATINI KAYBETTİ

          Ardından 5 Kasım'da tekrar hastaneye kaldırılan Darlyn Morais'ten acı haber geldi. Morais, 6 Kasım'da yaşamını yitirdi.

          "ÖLÜMÜ ŞOKE ETTİ"

          Morais'in kuzeni Wesleya Silva ise, "Ölümü sevenlerini ve hayranlarını şoke etti. Dev bir kalbin sahibiydi, etrafındaki insanlara her zaman yardım ederdi" şeklinde konuşarak, üzüntüsünü belirtti.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Turistleri hedef alan sahte polislere operasyon!
        Turistleri hedef alan sahte polislere operasyon!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        İşte dünyanın en yeni adası
        İşte dünyanın en yeni adası
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        Habertürk Anasayfa