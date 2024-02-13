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        Haberler Dünyadan Dariush Mehrjui'nin katiline idam cezası verildi

        Dariush Mehrjui'nin katiline idam cezası verildi

        İran sinemasının dünyaca ünlü yönetmenlerinden Dariush Mehrjui ile oyuncu eşi Vehideh Mohammadifar'ı, evlerinde bıçaklayarak öldüren kişiye idam cezası verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:27
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        Katiline idam cezası
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        İranlı ünlü yönetmen Dariush Mehrjui ile oyuncu eşi Vehideh Mohammadifar, 14 Ekim akşamı başkent Tahran yakınlarında yönetmenin kızı Mona Mehrjui, babasının evini ziyarete gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Her iki kurbanın da boyunlarında bıçak yaraları bulunduğu açıklanmıştı.Yapılan soruşturmada, Vehideh Mohammadifar ölüm tehdidi almıştı. Aldığı bu ölüm tehdidi hakkında kendi sosyal medya hesabından şikâyette bulunmuştu. Devam eden cinayet soruşturması kapsamında olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle 10 kişi gözaltına alındığı belirtilmişti.

        Davada sanık olan 4 kişiden biri idama mahkum olurken, diğer üç kişi de 8 ila 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Katilin daha önce yönetmen için çalıştığı ve parasal sorunlar nedeniyle ona öfkeli olduğu ortaya çıktı.

        ABD ve Fransa'da da yaşayan Dariush Mehrjui, kariyeri boyunca, 1998'de Chicago Uluslararası Film Festivali'nden Gümüş Hugo ve 1993 yılında San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nden Altın Deniz Kabuğu da dahil olmak üzere birçok ödül almıştı.

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        #Dariush Mehrjui
        #Vehideh Mohammadifar

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