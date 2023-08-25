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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Antalyaspor Dario Saric, Antayaspor’a transfer oldu - Antalyaspor Haberleri

        Dario Saric, Antayaspor’a transfer oldu

        Antalyaspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile satın alma opsiyonu Antalyaspor'da olmak üzere 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 22:41 Güncelleme: 25.08.2023 - 22:41
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        Dario Saric, Antayaspor'da
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        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen resmi imza törenine Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Gülel katıldı. Antalyaspor’un yaz transfer döneminde 9. transferini gerçekleştirdiğini belirten Tuncay Gülel, “Başkanımız Sabri Gülel ve transfer komitemizin uzun süredir takibinde olan, ısrarla kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncuydu. Saric’i satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1 yıl kiralık olarak renklerimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz. 26 yaşında, İtalya’da sürekli forma şansı bulan bir orta saha oyuncusu ile daha da güçleneceğimize inanıyoruz. İtalya dışında ilk kez forma giyecek olan Saric’e ve camiamıza bu imzanın hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

        Kendisini 1 yıl kiralık olarak kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Dario Saric ise Antalya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Türkiye Süper Ligi’nin çok önemli bir lig olduğunu, Antalyaspor’un da bu ligin önemli bir takımı olduğunu biliyorum. Kariyerimin kırılma noktası olacağına inandığım bu imzayı atmaktan dolayı mutluyum. Elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtıp takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum” diye konuştu.

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