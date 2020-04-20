Darıca Belediyesi evde kalan vatandaşlara müzik aracıyla moral veriyor - KOCAELİ

Darıca Belediyesinin "Darıca İçin Canla Başla" sloganıyla başlattığı etkinlik çerçevesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan oluşan sanatçılar, üstü açık otobüsle ilçede sokakları gezerek şarkı söylüyor.Vatandaşlar da balkonlara ve pencerelere çıkarak sanatçılara alkışlarla ve oynayarak eşlik ediyor.

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