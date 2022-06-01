Başkent Paris'teki turnuvanın 11. gününde oynanan tek kadınlar çeyrek finalinde, tarafsız sporcu olarak mücadele eden Rus tenisçiler Kudermetova ile Kasatkina karşılaştı.

İki saat 8 dakika süren karşılaşmayı 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Kasatkina, bir grand slam turnuvasında ilk kez yarı finale kaldı.

Kasatkina, yarı finalde Iga Swiatek-Jessica Pegula eşleşmesinin galibiyle korta çıkacak.