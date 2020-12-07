Türkiye'de ton balığı pazarı 2015’ten bu yana yaklaşık her yıl yüzde 40 büyüyor. Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, 2020'de ise pandeminin de etkisiyle pazarda rekorlar kırıldığını açıkladı.

Önen, "Rekor büyüme devam etse de ton balığı pazarı henüz Türkiye’de emekleme döneminde. Ülkemizde kişi başı yıllık 25 kilogram tavuk, 15 kilogram kırmızı et ve 5 kilogram balık tüketilirken, ton balığı tüketimi ise henüz kişi başı yıllık 200 gram seviyesinde. Bu rakamla, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’nun çok gerisindeyiz. Ton balığı tüketimi dünyada ortalama 1 kilogram. Bizim de hedefimiz, ülkemizdeki ton balığı tüketimini en az 5 katına çıkarmak ve 1 kilogram seviyesine çekmek. Ton balığının ülkemizde tüketiminin artırılması için üretimden yatırıma ve pazarlamaya seferberlik ilan ettik" dedi.

Nielsen raporlarına göre Türkiye’de üretilen toplam ton balığı pazarının yüzde 80’inin Dardanel fabrikalarında üretildiğini kaydeden Önen, "Bunların yüzde 60’ı ise Dardanel markasıyla raflarda yerini alıyor. Bu rakamlarla en yakın rakibimizin bile yaklaşık 5.5 katı pazar payına sahibiz. Öte yandan, 2021 ve sonrası için hedefimiz sadece markamızı değil aynı zamanda ton balığı pazarını büyütmek" dedi

'TON BALIĞININ ÇİFTLİĞİ YOK'

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, pandemi döneminde ton balığı tüketiminin arttığına dikkat çekti.

Önen, "Pandemi müşteri tercihlerini ve alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdi. Ton balığı ise markette bulunabilecek en saf protein olarak karşımıza çıkıyor. Ton balığı yakalandığı anda, gemilerde -18 derecede donduruluyor. Konserve ton balığı, sterilizasyon teknolojisinin yardımıyla, hiçbir katkı malzemesi olmadan 3 yıl raf ömrüne sahip olabiliyor. Ton balığının çiftliği yok. Çiftlik balığında, doğal balıktan alınabilecek Omega-3, amino asit ve kompleks minerallerin bulunmadığını hatırlatmakta fayda var. Kalp ve beyin sağlığına gerçekten fayda sağlanması için doğal balık tüketilmeli" diye vurguladı.

2021 CİRO HEDEFİ 1.4 MİLYAR TL

Konserve ton balığı pazarının 2021’de büyümeye devam edeceğini kaydeden Önen, "Dardanel olarak her yıl, pazara paralel şekilde yüzde 40 büyüyoruz. 2020'yi 1 milyar TL’nin üzerinde bir satış ile tamamlıyoruz. 2021 öngörümüz ise 1.4 milyar TL" açıklamasını yaptı.

Önen, ihracat alanındaki hedeflerini paylaşarak, "Satışlarımızın yüzde 30’u ihracattan geliyor.

2020’de ihracat taleplerine yetişemedik. Stoklarımızda önceliği iç pazara verdik, ihracatın yaklaşık yüzde 90’ını tamamlayabildik. 2021’in sonunda devreye alacağımız yeni fabrikamızla birlikte üretimi artıracağız. Böylece stoklarımız yükselen ihracatı da daha rahat karşılayacak. Aynı zamanda bu bölgelerin kültürüne ve farklı yemek yeme alışkanlığına göre pazarlama yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Önen, 2021 yılında devreye alınacak yeni fabrika ile ek bin kişilik kadın istihdamı yaratacaklarını söyledi.

'ANAYASAMIZDA SATMAK YOK'

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, şirketi satmayı düşünmediklerini de bildirdi.

Önen, "Satmayı düşünmediğimiz gibi, yabancı ortaklıklara da sıcak bakmıyoruz. Bunu aile anayasasına birinci madde olarak ekledik. Hedeflerimiz büyük. Yunanistan’da dondurulmuş deniz ürünleri üreten bir marka ile görüşme halindeyiz. Bunun için Yunanistan’da bir şirket kurduk. Görüşmeler yıl sonunda tamamlanacak. Bu satın alma gerçekleştiği takdirde 150 milyon euro pazar büyüklüğündeki Yunanistan’a girmiş ve daha geniş bir Avrupa coğrafyasına yayılmış olacağız. Çanakkale’de ürettiğimiz ton balığını, Yunanistan’da satacağız" bilgilerini paylaştı.

Önen, 5 yıl içinde hedeflerini, Tayland ve İspanya’daki markaları geride bırakarak, dünyada ilk 3 firmadan biri olmak olarak açıkladı.