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Konserve balık üreticisi Dardanel Önentaş, bugünkü yönetim kurulu toplantısında, şirket ürünlerinin Yunanistan'da ve Avrupa pazarında satış ve dağıtımı için Yunanistan'da 500 bin euro sermayeli bir şirket kurma kararı aldığını açıkladı. Şirket, kararı KAP'a bildirdi, Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimizin gerek kendi ürünlerinin gerekse de muhtemel satın alınacak Yunan Şirketinin ürünlerinin Yunanistan ve Avrupa Pazarında satış ve dağıtımının yapılması, Yunan şirketinin muhtemel satın alınması sırasında gerekecek işlemlerde kullanılması amacı ile şirketimizin dünya şirketi olma yolunda atılan ilk adım olarak yüzde 100 oranda hisseleri şirketimize ait 500.000 Euro ödenmiş sermaye tutarı ile Yunanistan'da yerleşik olacak '' Dardanel Greece S.A.'' ünvanı ile şirket kurulması kararı alınmıştır.