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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dardanel'den yabancılara hisse satışı - İş-Yaşam Haberleri

        Dardanel'den yabancılara hisse satışı

        Dardanel, yüzde 17,06'lık payının yurt dışına satılacağına yönelik KAP'a açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:34
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        Dardanel'den yabancılara hisse satışı
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        Ünlü konserve ton balığı markası Dardanel, borsada işlem görmeyen yüzde 17,06'lık hissesinin yabancı bir kuruluşa satılacağını duyurdu.

        Şirketin KAP'a yaptığı açıklamadah "Hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir" denildi.

        KAP açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

        Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin % 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin % 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda ( her halükarda şirket sermayesinin % 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur."

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