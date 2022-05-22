Darbedilen restoran işletmecisi öldü

İHA

Edirne'de bir restoran işletmecisi, iş yerinde darbedilerek öldürüldü.

Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi Ördekli Göl mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. Restoran işleten İsmail Balcı, iş yerinde sabaha karşı 05.30 sıralarında çıkan kavgada darbedilerek öldürüldü.

Zanlılar olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri olayla ilgili O.A ve S.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Balcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.