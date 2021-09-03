41 yıl sonra mezun oldu

Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesi'nde yaşayan Kadir Orhan, 1980'de üniversite sınavına girerek Ankara Eğitim Enstitüsü Teknik Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. O sırada 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle üniversitelerde yaşanan olaylardan korkan ailesi, Ankara'ya gitmesine izin vermedi. Orhan, 1989'da elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladığı Çatalağzı Termik Santrali'nden 2014 yılında emekli oldu. Orhan, emekli olduktan sonra içinde ukde kalan üniversite eğitimi için sınava girdi. Sınavı kazanan Orhan, müziğe ve müzik aletlerine olan ilgisi nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Yapımı Bölümü'nü tercih etti.
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Orhan, 36 yıl sonra 2016 yılında, üniversiteli oldu. 2 çocuk babası Orhan, 5 yılın ardından da üniversiteden mezun oldu. Yüksek lisansa başlayan Orhan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hedefinin akademisyenlik olduğunu ifade eden Orhan, "2016 yılında başladığım lisans eğitimini tamamladım. O zamanlar daha önceliklerimiz vardı. Ekonomik durum daha zordu o zamanlar. Çocuklarımızı okuttuk büyüttük sonra zamanımız olunca eğitime karar verdim. 1980 döneminde ailenin tek erkek evladıydım. O zamanki zor dönemde ailem göndermedi. Öğretmenliği kazanmıştım. Şimdi çok mutluyum. Geç de olsa hayallerimi gerçekleştirdim" dedi.
Orhan, 5 yıl önce elindeki defterle girdiği üniversite kapısında bu kez mezuniyet diploması ve cübbesiyle fotoğraf çektirdi. Eğitimin yaşı olmadığını belirten Orhan, "5 yıl önce burada başladı serüvenimiz. Aynı yerde mezuniyetle taçlandı eğitim hayatımız. Mutlu ve heyecanlıyım. Bir şeyleri başarabilmenin gururunu yaşıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Eğitim insan hayatında her zaman devam etmeli" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!