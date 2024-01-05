Dara Antik Kenti'ndeki tarihi çarşı gün yüzüne çıkarılıyor

Menteşe, "3 yılda 10'un üzerinde dükkan açığa çıkarttık. Biz hep Dara'yı bir garnizon kenti olarak biliyoruz. Aynı zamanda 6. yüzyılda çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu bu dükkanlardan ve çarşıdan anlıyoruz. Çünkü camdan tutun da metal işliklerin bulunduğu birçok dükkan bulunmakta. Bu da bize burada ticaretin çok yoğun olarak sürdürüldüğünü ve 6. yüzyılda Dara'nın aynı zamanda bir ticaret merkezi olduğunu göstermekte" ifadelerini kullandı.