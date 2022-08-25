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Dar gelirliye destek paketi! Dar gelirliye destek paketinin şartları nedir, kimlere verilecek?

Dar gelirliye destek paketi! Dar gelirliye destek paketinin şartları nedir, kimler yararlanabilecek?

Dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları açıklandı. Yaklaşık 6 milyon vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edileceği belirtildi. Paketin ayrıntıları belli olurken konuya ilişkin aramalar hız kazandı. Peki Dar gelirliye destek paketinin şartları nedir, kimler yararlanabilecek? İşte Dar gelirli destek paketine ilişkin tüm merak edilenler...

25.08.2022 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dar gelirliye yönelik destek paketinin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynanlanan borçların devletin üstleneceği öğrenildi. Peki Dar gelirliye destek paketinin şartları nedir, kimler yararlanabilecek? İşte dar gelirli destek paketiyle alakalı tüm ayrıntılar...

  • DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİNİN ŞARTLARI NEDİR?

    5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

    Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.

    Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

  • DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

    Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.

    Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

  • BAKAN NEBATİ: 30 MİLYAR LİRAYA YAKIN BORÇ TASFİYE EDİLECEK

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.

  • Bakan Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.” dedi.

    Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.

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