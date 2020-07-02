Dar gelirlilerin sebze-meyve ihtiyacı devletin oluşturduğu bahçeden karşılanacak - HAKKARİ

Kentte alt ve üst yapının tamamlanması amacıyla önemli yatırımlara imza atan İl Özel İdaresi, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sosyal projeleri de hayata geçiriyor.Bu kapsamda "Millet Bostanı" projesini hazırlayan İl Özel İdaresi, Otluca köyünde atıl durumdaki 10 bin metrekare alan üzerine sebze ve meyve bahçesi kurulması için çalışma başlattı.Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu hazırlanan alana Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, kurum personeli ve işçiler tarafından binlerce domates, salatalık, biber, patlıcan, karpuz ve kavun fidesi dikildi.Bakımları da özenle yapılan fidelerden elde edilecek ürünler, kentteki dar gelirli ailelere ücretsiz dağıtılacak.- "50 bin metrekareye çıkarmak istiyoruz"Vali Yardımcısı Duruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, devletin şefkatli yüzünü göstermek için "Millet Bostanı" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.Bu amaçla oluşturdukları 10 bin metrekarelik alana domates, salatalık, patlıcan, biber, kavun ve karpuz fideleri ektiklerini belirten Duruk, şunları kaydetti:"Fidelerden ürün elde ettiğimizde bunları paketleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırmış olacağız. Vatandaşlarımızın doğal ürünlere ulaşmasını sağlayarak, hem bağışıklık sistemlerini güçlendirmiş olacağız hem de özellikle salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın o noktadaki eksikliklerini gidermiş olacağız. Projeyi önümüzdeki yıl geliştireceğiz. Ekim yaptığımız alanı 50 bin metrekareye çıkaracağız."- "10 bin aileye ulaşacağız"Kentte yaklaşık 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktaran Duruk, şöyle konuştu:"Yaklaşık 300 dönüm arazimiz yıllardır atıl durumdaydı. Hem arazilerimizi değerlendirmek hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla böyle bir proje başlattık. Hakkari gibi ekonomisinin büyük kısmı tarım ve hayvancılığa dayalı olan bir ilde neredeyse ekilen bağ ve bahçe yok. Bu anlamda Özel İdarenin sosyal yönünü ortaya çıkarmak, vatandaşımıza örnek olmak noktasında projeyi önemsiyoruz. Umarım temel amacımız olan ihtiyaç sahiplerinin bu anlamdaki ihtiyaçlarını gidermiş oluruz."
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