Dar gelirliler için 2 yeni destek geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlgili bakanlıklarla dar gelirlilerin sıkıntı çektiği alanlarda çok önemli 2 projeleri olduğunu belirten Bakan Nebati "Bu projelerin gerçekleştirilmesinde son çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunu sayın Cumhurbaşkanımızla kabinede son rötuşlar yapıldıktan sonra açıklaması noktasında çalışmalarımızı tamamlamış olacağız" dedi.
Merkez Bankası'nın ticari kredilere ilişkin değerlendirmesi hakkında da açıklamada bulanan Bakan Nebati "Ticari kredilere faiz sınırı adımı ile faizlerde gerileme hedeflendi. Kredilerin faturalandırılarak amacına uygun kullandırılması bir yöntemdir. Kredi faizlerinin TCMB faiz oranlarına yakınsayacağı şeklinde bir beklentimiz var. Hazine’nin 2 ve 10 yıllık tahvil faizi 2 puandan fazla geriledi" ifadelerini kullandı.
Bakan enflasyonla mücadelenin net bir şekilde devam ettiğini belirtti. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin ardından zincir marketlerin de indirim yapmasını beklediğini ifade etti.
İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME BEKLENTİSİ
Türkiye, cari işlemler ve ödemeler dengesi konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığını ve yaşamayacağını söyleyen Bakan Nebati şunları söyledi:
"Doğrudan yatırımlar ve çeşitli enstrümanlarla Türkiye'ye bir giriş olduğunu gözlemliyoruz. BIST'e giren miktarın 300 milyon doların üzerinde olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte 7,3'lük büyüme oldu, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde büyüme bekliyoruz. Yabancı yatırımcıların ilgisi arttı, borsada işlem hacminde ciddi yükseliş var. Yabancı yatırımcı için Türkiye güvenli liman olma kapasitesine sahip. Türkiye tam bir üretim merkezi, reel sektörümüz bu konuda müthiş, kamu yönetimi belirli bir amaç doğrultusunda hareket edip, ihracat odaklı yapıyı gerçekleştirebilecek noktada."
Bakan Nebati KYK borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "(KYK borçları) Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.
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