Danylo Sikan: İyi bir oyun ortaya koyduk

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Danylo Sikan, iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek, "Öncelikle iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Bizim adımıza hava şartları daha iyi olabilirdi. Önemli olan bizim bugün galip gelebilmemizdi. Trabzonspor ve taraftarlar için belki son dakika bu gol çok iyi olmadı. Maçı daha iyi bitirebilirdik ama önemli olan kazanabilmekti. Rakibimizden son dakikalarda gelen o 2 golü yemeyebilirdik diye düşünüyorum. Çünkü o gol bizi sıkıntıya düşürdü. Çünkü benim düşünceme göre her zaman beraber hücum etmeli, beraber savunma yapmalısınız. Son bölümde belki bu eksik kaldı ama genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

Sahadaki pozisyon değişikliği ile ilgili soruya Danylo Sikan, "Benim adıma yeni bir durum. Oynamıştım belki ama çok fazla oynamadığımı söyleyemem. O pozisyonda çok az maçta oynamıştım. Ama eğer takımıma bu pozisyonda yardımcı olacaksam nerede oynadığımın çok fazla önemi yok. Nerede oynarsam oynayayım amacım takımıma yardımcı olabilmek, takımımın kazanmasını sağlayabilmek" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş ile basit bir iletişimi olduğunu kaydeden Sikan, "Hocamızın istekleri oluyor ben de bu isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"KONSANTRASYON VEYA DİSİPLİN EKSİKLİĞİ OLARAK NİTELENDİREBİLİRİZ"

Bir basın mensubunun Beşiktaş maçını örnek göstererek, "Çok kırılgan bir Trabzonspor var" ifadelerini değerlendiren golcü oyuncu, "Belki konsantrasyon veya disiplinle alakalı olarak bunu nitelendirebilirsiniz. Bu anları, bu dakikaları daha iyi işlemeli belki bu anlar üzerinde daha fazla düşünmeliyiz. Sizin de görüşünüz buysa böyle bir eksiklik olabilir. Son anlarda yaşanan bir konsantrasyon veya disiplin eksikliği olarak nitelendirebiliriz" dedi.

"KUPANIN BU TAKIM, ŞEHİR VE TARAFTAR İÇİN NE ANLAM İFADE ETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Türkiye Kupası’nın önemli hedeflerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Sikan, "Deplasman veya içeride nerede oynadığımızdan bağımsız şekilde her maçı kazanabilmek bizim adımıza çok önemli. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Kupanın bu takım şehir ve taraftar için ne anlam ifade ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.