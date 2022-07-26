Dany Brillant 13 Ağustos’ta İstanbul'da



Yaptığı müziği “çikolata gibi neşe, rahatlama ve zevk veriyor” şeklinde yorumlayan Fransa’nın sevilen sanatçısı Dany Brillant, Türkiye’deki hayranları ile buluşmaya geliyor. Tunus kökenli Fransız sanatçı Arap, Yahudi, Fransız, İtalyan ve İspanyol kültürlerinin harmanlanmasından oluşan geniş repertuarını; 13 Ağustos 2022 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranları için seslendirecek. Aynı zamanda oyuncu da olan Birillant, reportuvarını sahne perforormansıyla zengileştirecek.

Romantik Fransız aşk şarkı yorumlcularının en iyi isimlerinden

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olmasını “Bence Türkler son derece dünyaya açık insanlar ve burası pek çok kültürün birlikte yaşadığı bir ülke. Müziğimi takdir ettiklerini düşünüyorum çünkü 50’li ve 60’lı yıllar Fransız ruhunu taşıyor. Fransız şarkıları çok fazla Amerikan şarkılarını taklit eder, ama ben bunu yapmıyorum. Müziğimin kimliğini koruyorum ve muhtemelen bu seviliyor. Mesela Joe Dassin gibi Fransız geleneğinden geliyorum.” şeklinde yorumlayan Birilant, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde imzasını taşıyan C'est ça qui est bon, C'est Toi Havana, Best Of , Nouveau Jour, Dolce Vita, Jazz à la Nouvelle Orléans, Casino, Sélection Talents, Histoire d'un amour, Viens à Saint-Germain ve Le Dernier Romantique adlı albümlerinden en sevilen parçalarını seslendirecek.