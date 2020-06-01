Türkçe Rap camiasının yeni ismi Dante, 'Kasırga' isimli teklisini sevenleriyle buluşturdu. Müzik dünyasına bu yıl yayımladığı şarkılarla giriş yapan genç sanatçı Dante, üretkenliğiyle dikkat çekiyor.

Müzik yapmaya lise yıllarında başlayan Dante, isim konusunda İtalyan ozan ve siyasetçi Dante Alighieri’den esinlenmiş. Şarkının söz, müzik ve aranjesi de Dante'ye ait.