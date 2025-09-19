Habertürk
        Danone Türkiye, B Corp Sertifikası almaya hak kazandı

        Danone Türkiye, sürdürülebilir ve fayda odaklı çalışmaları ile uluslararası düzeyde yüksek standartları karşıladığını belgeleyerek B Corp sertifikası almaya hak kazandı

        Giriş: 19.09.2025 - 08:58 Güncelleme: 19.09.2025 - 08:58
        Danone Türkiye, B Corp Sertifikası almaya hak kazandı
        Dünyada 100 yılı, Türkiye'de ise 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini yürüten Danone Türkiye, sosyal fayda ve çevresel sürdürülebilirliği merkezine alan çalışmalarının bir sonucu olarak B Corp (Benefit Corporation – Faydalı Şirket) sertifikasının sahibi oldu.

        50.000 Kişilik Ekosistemde Fayda Odaklı Yaklaşım

        Şirketlerin sosyal ve çevresel performans, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi yüksek standartları karşıladığını belgeleyen B Corp sertifikası; yönetişim, çalışanlar, çevre, toplum ve müşteriler olmak üzere 5 ana başlık altında ve 20'den fazla kriteri baz alarak şirketlerin performanslarını değerlendiriyor. B Corp sertifikalı şirketler, şeffaf, etik, sorumlu, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir iş modelini benimseyerek yürüttüğü faaliyetleri ile öne çıkıyor.

        Danone Türkiye, toplum refahından, ekonomik etkiye, iklim yönetiminden çeşitlilik ve kapsayıcılığa kadar pek çok alanda sürdürülebilir fayda yaratmak üzere çalıştığını B Corp sertifikasını alarak belgeledi. 6 üretim tesisi, 2 Ar-Ge merkezi ve 2000'e yakın çalışanıyla yaklaşık 50.000 kişilik bir ekosistemde faaliyet gösteren Danone Türkiye, bu sertifikayla iş dünyasını iyilik için bir güç olarak dönüştürmeye öncülük edeceğini ifade etti.

        "Hayal Ettiğimiz Gelecekten Yana Tercih Yapıyoruz"

        B Corp sertifikasyon sürecini değerlendiren Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Cem Küçükcan şunları söyledi: "Danone olarak sorumluluğumuzun fabrika kapılarıyla sınırlı olmadığının bilincindeyiz. Nitekim, gerçek başarı, finansal sonuçların ötesinde, topluma, çalışanlara ve gezegenimize sağladığımız fayda ile ölçülüyor. Bu bağlamda, B Corp sertifikası bizim için asla bir bitiş çizgisi değil, aksine her yıl çıtayı biraz daha yükseltme motivasyonu veren bir başlangıç noktası. Tüm paydaşlarımızla birlikte işimizi iyilik için bir güç haline getirerek daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefimizi sürdüreceğiz. Danone Türkiye olarak, her yediğimiz ve içtiğimizle hayal ettiğimiz dünyadan yana seçim yaptığımıza inanıyoruz. Şimdi ise, B Corp sertifikalı bir şirket olarak, faaliyetlerimizi yürütürken attığımız her adımda hayal ettiğimiz gelecekten yana da tercih yapıyoruz."

        Sürdürülebilir Fayda İçin Somut Uygulamalar

        Çevreden sağlığa, çalışanlardan topluma, paydaş ekosisteminden yönetişime kadar geniş bir yelpazede fayda odağındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Danone Türkiye, daha sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmek üzere de adımlar atıyor.

        Şirket, 2050 yılına kadar net sıfır olmayı, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını %35, taze süt kaynaklı metan emisyonlarını ise yüzde 30 azaltmayı hedefliyor. Sıfır atık belgesine sahip 6 üretim tesisinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanmanın yanı sıra, tesislerine yaptığı güneş paneli yatırımı ile elektrik ihtiyacının bir kısmını kendisi üretiyor. Geri dönüşüm konusunda da önemli adımlar atan şirket, su ve içecek üretim tesislerinde benimsediği 'Azalt, Geri Kazan, Geri Dönüştür ve Yeniden Kullan' yaklaşımıyla geliştirdiği bir uygulama ile geçtiğimiz yıl, orta ölçekli bir şehrin günlük ortalama su tüketimine denk gelen 84.000 ton suyu geri kazandırdı.

        Hem bölgesel ekosisteme katkı sağlamak hem de çevresel etkiyi azaltmak üzere tedarik zincirinde yerelleşmeye odaklanan Danone Türkiye, üretim girdilerinin yüzde 80'ini yerel üreticilerden temin ediyor. Ayrıca sosyal ve çevresel performansı gözeten şirketlerle çalışmayı önceliklendirerek tedarik zincirinde çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir platforma üye tedarikçi oranını direkt satın alma kategorisinde yüzde 97'e taşıdı.

        2 Ar-Ge merkezinde yeni ürün geliştirmek ve mevcut ürünlerinin besin profilini iyileştirmek üzere çalışan şirketin, Türkiye'de ürettiği tüketici ürünlerinin yüzde 95'i 5 üzerinden 3.5 Health Star Rating'e sahip.

        Tüketicilerine duyduğu sorumluluk anlayışını çalışma kültürüne de taşıyan Danone Türkiye'nin, fırsat eşitliğini merkezine aldığı organizasyon yapısında, müdür ve direktör pozisyonlarının yüzde 50'si, yürütme kurulunun ise yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Benzer bir yapılanma anlayışını fabrika ve saha organizasyonuna da yansıtırken, üretim operasyonlarında kadın istihdamını artırmaya yönelik 'Operasyonda Kadın' projesi ile bu alanda somut adımlar atıyor. Global düzeyde yürütülen projede, Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi projenin uygulandığı 4 lokasyondan biri olarak öne çıkıyor. Diğer yandan, Danoneliler'i geleceğin yetkinlikleri doğrultusunda geliştirme amacıyla global olarak hayata geçirilen Dan'Skills” eğitim programı ile 2030 yılına kadar toplam 1 milyon saat eğitim planlanıyor. Bu kapsamda, Türkiye'de sadece geçtiğimiz yıl verilen toplam eğitim süresi ise 60.000 saat.

        Danone Türkiye, fayda odaklı şirket olma anlayışını yürüttüğü uzun vadeli ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ile de pekiştiriyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile birlikte hayata geçirilen ve beşinci yılını geride bırakan, 'Serebral Palsi'de Enerji Dolu Bir Adım – Beslenmeden Olmaz' projesi bugüne kadar 100'den fazla Serebral Palsili çocuğa ulaşarak multidisipliner tedavilerine destek sağladı. İhtiyaç Haritası ile sürdürülen 'Bebelac Kardeş Payı' projesi ile ise 5 yılda 25.000'den fazla ihtiyaç sahibi bebeğe çocuk devam sütü ulaştırıldı.

        Kısa süre önce ise başta Fenilketonüri (PKU) olmak üzere diğer kalıtsal metabolik hastalıklarla yaşayan bireylerin yaşamlarında sürdürülebilir değer yaratmak amacıyla hayata geçirilen 'Her Emek Hayat Demek' projesi kapsamında, erken teşhis, tedavi planlama, beslenme danışmanlığı ve bilinçlendirme çalışmaları 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölge önceliklendirilerek başlatıldı.

