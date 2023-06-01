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Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu - Magazin haberleri

Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu

Ünlü oyuncu Danny Masterson, iki kadına tecavüzden suçlu bulundu. Eğer karar kesinleşirse Masterson, 30 yıla kadar hapis cezası alabilir

Giriş: 01.06.2023 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ABD'li oyuncu Danny Masterson (47), 2001 - 2003 arasında üç kadına tecavüzle suçlandı ve iki kişiye tecavüzden suçlu bulundu. 

  • Mahkemede jüri, Danny Masterson'ı suçlayan iki kişiyi haklı bulurken, oyuncunun uzun süredir kız arkadaşı olan kadın tarafından yapılan benzer iddialar hakkında bir karara varamadı.

  • HAPİS CEZASI ALABİLİR

    Yargılamalar boyunca serbest kaldıktan sonra mahkemeden kelepçeli olarak çıkarılan Danny Masterson, 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

  • İLAÇ VERİP TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANDI

    İkinci duruşmada, Danny Masterson'ın üyesi olduğu Scientology Kilisesi öne çıktı. Masterson'ı suçlayan üç kadın da Scientology Kilisesi’nin eski üyeleri. Bir yargıç, iddia makamının, oyuncunun üç kadına da tecavüz etmeden önce doğrudan ilaç verdiğini söylemesine izin verdi. Daha önceki duruşmada, uyuşturucu testine giren kadınların kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve tükettikleri alkolle açıklanamayan bir dereceye kadar bilinç kaybı yaşadıkları ima edilebiliyordu.

  • Danny Masterson, herhangi bir uyuşturucu madde kullanmakla suçlanmadı ve iddiayı destekleyecek bir toksikolojik kanıt bulunmadı.

  • Suçlamalar, Danny Masterson'ın şöhretinin zirvesinde olduğu, 1998'den 2006'ya kadar Ashton Kutcher, Mila Kunis ve Topher Grace’in de yer aldığı "That '70s Show"unda 'Steven Hyde' karakterini oynadığı bir döneme dayanıyor.

  • Scientology Kilisesi'ndeki nüfuzunu kullandığı iddia edilen ünlü oyuncu, ilk kez 2017’de #MeToo hareketi zirvedeyken tecavüzle suçlanmıştı.

  • Danny Masterson, mahkemede ifade vermedi ve avukatları tanık çağırmadı. Savunma, eylemlerin rızaya dayalı olduğunu savundu ve olaylar sırasındaki değişiklikleri ve tutarsızlıkları vurgulayarak Masterson’ın suçlamalarını düşürmeye çalıştı.

    Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega

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