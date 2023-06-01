İLAÇ VERİP TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANDI

İkinci duruşmada, Danny Masterson'ın üyesi olduğu Scientology Kilisesi öne çıktı. Masterson'ı suçlayan üç kadın da Scientology Kilisesi’nin eski üyeleri. Bir yargıç, iddia makamının, oyuncunun üç kadına da tecavüz etmeden önce doğrudan ilaç verdiğini söylemesine izin verdi. Daha önceki duruşmada, uyuşturucu testine giren kadınların kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve tükettikleri alkolle açıklanamayan bir dereceye kadar bilinç kaybı yaşadıkları ima edilebiliyordu.