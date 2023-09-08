Danny Masterson kimdir, hapse mi girdi? Ünlü oyuncu Danny Masterson tecavüz olayı nedir?
That 70's Show dizisi ile adını dünyaya duyuran ünlü oyuncu Danny Masterson, hakkındaki tecavüz iddialarıyla gündem olmuş durumda. 47 yaşındaki aktör, 30 yıldan başlayan hapis cezasıyla karşı karşıya. İşte, söz konusu olayın ayrıntıları ve Danny Masterson'ın biyografisi hakkında bilgiler...
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ABD'li aktör Danny Masterson, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. 1976 yılında New York'da doğan Masterson, tecavüz iddisıyla hakim karşısına çıktı. Dünya çapında geniş yankı uyandıran olayın ayrıntılarını derledik!
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DANNY MASTERSON TECAVÜZ OLAYI NEDİR?
Danny Masterson, 2000’li yılların başında işlediği suçlar sırasında 'That 70’s Show' adlı dizide rol alıyordu. Savcılar, iki kadına tecavüz eden Masterson’ın Scientology tarikatındaki konumunu kullanarak, mağdurların şikayetçi olmasını engellediğini öne sürüyordu.
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EN AZ 30 YIL...
2001-2003 yılları arasında ününün zirvesinde olan Danny Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu. Kadınlar, cinsel saldırıya maruz kalmadan önce kendilerine uyuşturucu verildiğini söylemişti.
Yargılama sonucu Masterson’un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedildi.
Danny Masterson, iki kadına tecavüz etme suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Masterson, bu cezanın en az 30 yılını yatacak
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DANNY MASTERSON KİMDİR?
Danny Masterson 13 Mart 1976 yılında ABD'nin New York eyaletinin Long Island şehrinde doğdu. Tam adı Daniel Peter Masterson olan amerikalı eski aktör Masterson, That '70s Show'da (1998-2006) Steven Hyde ve The Ranch'te Jameson "Rooster" Bennett (2016-2018) rollerinde oynamıştır.