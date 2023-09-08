EN AZ 30 YIL...

2001-2003 yılları arasında ününün zirvesinde olan Danny Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu. Kadınlar, cinsel saldırıya maruz kalmadan önce kendilerine uyuşturucu verildiğini söylemişti.

Yargılama sonucu Masterson’un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedildi.

Danny Masterson, iki kadına tecavüz etme suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Masterson, bu cezanın en az 30 yılını yatacak