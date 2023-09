DANNY MASTERSON KİMDİR?

Danny Masterson 13 Mart 1976 yılında ABD'nin New York eyaletinin Long Island şehrinde doğdu. Tam adı Daniel Peter Masterson olan amerikalı eski aktör Masterson, That '70s Show'da (1998-2006) Steven Hyde ve The Ranch'te Jameson "Rooster" Bennett (2016-2018) rollerinde oynamıştır.