Saklı tutmak istememin tek amacı budur. Maalesef ki zor bir dönem geçirdiğim bu hastane günlerinde yine hastane çalışanlarından birkaç düşüncesiz kişinin magazin sayfalarına yazması ile gizli kalamadı.

Her hali ile çok mutlu bir kızken dışarıda insanların fotoğraflarımı çekip, olay yaratmalarından, sürekli bir yerlerimi saklamaktan çok bunaldığımı fark ettim.