        Haberler Magazin Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin'e hapis istemi - Magazin haberleri

        Danla Bilic'in eski sevgilisine hapis istemi

        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında, 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:08
        İstenen ceza belli oldu
        Danla Bilic ismiyle tanınan Neslihan Damla Aktepe'nin kafeteryada bulunduğu sırada yanına gelerek kafasıyla çenesine yumruk atarak darp eden eski sevgilisi Berk Çetin'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Neslihan Damla Aktepe'nin karakola giderek eski erkek arkadaşı şüpheli Berk Çetin'in daha önce kendisine darp uyguladığını söylediği, bu konuda ise ayrı bir soruşturmanın olduğu anlatıldı.

        Berk Çetin

        Hazırlanan iddianamede Neslihan Damla Aktepe'nin karakolda, olay tarihinde bir kafeteryada bulunduğu sırada şüpheli Berk Çetin'in yanına geldiğini, masadan kalktığı sırada şüphelinin, kendisinin kafasına ve çenesine yumruk attığını, çığlık atması üzerine çalışanların geldiğini ve şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine işlemlere başlandığı kaydedildi.

        "ANLIK BİR SİNİRLE İTTİM, YUMRUK ATMADIM"

        Şüpheli Berk Çetin'in ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü anlık bir sinirle Neslihan Damla Aktepe'yi ittiğini ve yumruk atmadığını söylediği aktarıldı. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine göre ise şüpheli Çetin'in, müşteki Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğunun belirtildiği kaydedildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Aktepe'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olduğu belirtildi.

        DOSYADA UZLAŞMADILAR

        İddianamede, şüpheli Berk Çetin'in müşteki Neslihan Damla Aktepe'yi darp etmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, ayrıca söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu ancak olumsuz sonuçlandığı da aktarıldı.

        Hazırlanan iddianamede şüpheli Berk Çetin'in ‘kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

