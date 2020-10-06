Bilic geçtiğimiz günlerde de 'estetik' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

4 kez estetik ameliyat geçiren ünlü Youtuber şunları söylemişti:



Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım!' diyorum.