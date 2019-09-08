O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bilic, "Kızın aşık oldu anne, ağzını kapatamıyor" ifadelerini kullandı. Bilic ile Hadid'in benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü YouTuber'ın paylaşımı ise kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.