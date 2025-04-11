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        Haberler Magazin Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından taciz ve şiddet gördüğünü açıkladı - Magazin haberleri

        Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından taciz ve şiddet gördüğünü açıkladı

        Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin'in ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından kendisini sürekli takip ettiğini, evine izinsiz girmeye çalıştığını, fiziksel saldırılarda bulunduğunu açıkladı. Çetin'in uzaklaştırma kararını defalarca ihlal ettiğini belirten Bilic, şiddet görerek hastaneye kaldırıldığını ve savcılığa başvurduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 19:47 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:11
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        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
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        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından tacize edildiği ve şiddete uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu.

        Ocak ayında sona eren ilişkisinin ardından, Danla Bilic'in defalarca tacize uğradığını ve tehdit edildiğini belirttiği olaylar yargıya taşındı. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı alındı, ancak Bilic, Berk Çetin’in bu kararı ihlal ettiğini ve ona fiziksel şiddet uyguladığını açıkladı.

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        "TACİZE UĞRADIM VE ŞİDDET GÖRDÜM"

        Danla Bilic, yaşadığı olayları şu şekilde anlattı; "Ocak ayında sona eren ilişkimden sonra eski sevgilim Berk Çetin tarafından sürekli takip edildim, tacize uğradım ve şiddet gördüm. Çetin, evime izinsiz girmeye çalıştı, zaman zaman kapımı zorladı ve güvenliğimi tehdit etti. Şoförümle seyir hâlinde olduğumuzda aracımızı takip etti, şoförüme saldırıp tehdit mesajları gönderdi. Ayrıca, ev adresimi bulup defalarca tacizde bulundu ve tehdit etti.

        "ÇETİN BEŞ KEZ BU KARARI İHLAL ETTİ"

        Uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, Berk Çetin beş kez bu kararı ihlal etti. Üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nde bir restoranda bana fiziksel saldırıda bulundu. Beni rahatsız etmeye devam etti, iş yerime ve evime geldi. Bu olaylar sonrası, savcılığa başvurarak daha ciddi önlemler alınmasını talep ettim"

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        "DARP EDİLİDİM"

        Danla Bilic, son olarak şu açıklamayı yaptı; "Bugün (11.04.2025), Berk Çetin tarafından spor kulübümdeki restoranda güvenlik kameralarının kayıt altına aldığı şekilde darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporuyla birlikte tekrar Aile İçi Büro'ya başvuruda bulundum"

        "BAŞIMA BİR ŞEY GELMESİNİ İSTEMİYORUM"

        Danla Bilic, yüzünün kızardığı bir fotoğrafı yayımlayıp şu ifadeleri kullandı; "Dönemediğim yüzlerce arama, mesaj var, karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum, tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla, olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız, iyi akşamlar"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Danla Bilic
        #berk çetin

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