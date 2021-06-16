Danıştay Üyesi İrfan Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Eroğlu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. Eroğlu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından, "Danıştay Üyesi İrfan Eroğlu'nu dualarla Hakk'a uğurladık. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

1992'de Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine atanarak mesleğe başlayan Eroğlu, Ankara İdare Mahkemesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Danıştay Üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen İrfan Eroğlu, Danıştay Genel Kurulunca 10 Mart 2016'da Danıştay 12. Daire Başkanlığına seçilmişti.

Eroğlu, son olarak Danıştay 1. Daire Üyeliği görevini yürütüyordu.