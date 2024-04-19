Danıştay seçimleri için geri sayım

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Yüksek yargıda seçim maratonu devam ediyor. Danıştay'da yeni başkanın belirlenmesi için önümüzdeki hafta sandık kurulması planlanıyor.

7 Mayıs 2020'de seçilen mevcut Başkan Zeki Yiğit'in görev süresi dolmasına az bir zaman kala yeni adaylar da belli olmaya başladı. Yüksek Yargıda tanınan bir isim olan Danıştay 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz da adaylığını açıkladı.

Mevzuat gereği, 23 Nisan'da başkanlık seçimi süreci başlayacak. Danıştay'ın 113 üyesi de başkan adayı olabilecek. Adayların, Danıştay Başkanı seçilebilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun oyunun alınması gerecek.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.