Asli süreci devam eden Pedagojik Formasyon uygulaması hakkında son durum yapılan açıklamalar sonrasında netlik kazandı. Danıştay'ın aldığı karar sonrasında Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte, merak edilen soruların yanıtı...
Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK’ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.
OĞUZ ÖZAT AÇIKLADI!
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birliği ve Eğitim Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Pedagojik Formasyon konusunda Milli Eğitim Bakanlığı esaslarının YÖK tarafından uygulanmadığı, üniversitelerin kapasitelerine bakılmadan; limitsiz, oransız kontenjanlar açıldığı ve hatta birçok fakültede staj için fiziki ortam olanağı olmadığı halde şartlar gözetilmeden, uygunsuz şekilde formasyon kontenjanları açıldığı ortadadır. 700 bine yakın öğretmen MEB’e atama beklerken ve özel okullarda asgari ücrete dahi iş bulamazken yeni işsiz öğretmenler yaratmaya dönük oportünist, plansız bu çalışmayı doğru bulmadığımızı ifade etmiştik.
Kaldı ki verilen pedagojik formasyon eğitiminde, öğretmenlik meslek yetkinliğini sağlayacak doğru dürüst ders de bulunmamaktadır. Eğitim Fakültesinde bulunmayan öğretmen branşları için, örneğin; muhasebe, ticaret, sağlık branşlarında ihtiyaç varsa branşa dönük derslerle formasyon açılması gerekirken tüm alanlarda üstelik halen okuyan 200 bine yakın öğrenci, 700 bin mezun atama bekleyen öğretmene rağmen pedagojik formasyon eğitimi açılması kamu yararına da değildir. 'Hiçbir şey olamıyorum bari öğretmen olayım.' mantığı doğru değildir. Devletin yeni işsiz öğretmenler yaratması doğru değildir. Eğitim, 7-8 dersle öğretmen yapılarak sunulacak kadar ucuz bir hizmet değildir. Öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir." ifadelerine yer verdi.
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