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Danıştay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da görev yaparken disiplin soruşturması sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten çıkarılan cumhuriyet savcısının açtığı dava sonucu Danıştay 5. Dairesince verilen karara ilişkin yapılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Tüm yargı kararları gibi Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararın da eleştiriye açık olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz yolu açık olup henüz kesinleşmeyen karar hakkında hukuki ve bilimsel eleştiri düzeyini aşan, kararı veren yargı mensuplarını hedef gösteren, kişisel haklarına saldırı boyutuna ulaşan değerlendirmeler, Anayasa'nın 138. maddesiyle güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyecektir."

Bilindiği üzere OHAL sürecinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yaklaşık olarak 4600 hakim ve savcının görevine son verildi. Aynı şekilde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan en az 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi, 270 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatıldı, 3 bin 213 personelin rütbesi alındı ve 204 medya kuruluşu kapatıldı.

OHAL sürecinde tesis edilen iş ve işlemlere karşı açılacak davalarda ise, ilk derece ve temyiz makamı olarak Danıştay Beşinci Dairesi görevli kılındı.

Bu sebeple Danıştay 5.Dairesi Danıştay'ın iş yükü en ağır olan dairesi olarak biliniyor.

NE OLMUŞTU?

2019 yılında bazı kamu görevlileri ve siyasetçiler hakkında küfürlü ve hakaret içeren paylaşımlar yapan bir twitter hesabı ile ilişkisi olduğu yapılan soruşturma sonucunda tespit edilen Samsun’da görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan ceza davası açılmış aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından da disiplin soruşturması yapılmıştı. Ceza davasında hakaret suçundan hakkında verilen mahkumiyet kararı halen Yargıtay aşamasında bulunan Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK da 2020 yılında meslekten ihraç cezası verdi.

HSK’nın ihraç kararına karşı Cumhuriyet Savcısı tarafından açılan iptal istemli idari davaya bakan Danıştay 5. Dairesi, hakaret ve sövme içeren eylemin sabit olduğunu ancak eyleme ilişkin cezanın ihraç cezası değil yer değiştirme cezası olması gerektiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı hakkında verilen meslekten ihraç işlemini iptal etti. Verilen iptal kararı temyiz mercii olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda incelenip nihai karara bağlanacak.