Danıştay Başkanı Güngör'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılanması- Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sohbet etmesi- Fotoğraf çekimi

Danıştay Başkanı Güngör'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyaretiANKARA (AA) - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a veda ziyaretinde bulundu.Oktay, yaş haddinden emekli olacak Güngör'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.