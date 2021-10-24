Boğaziçi Film Festivali başladı 0:00 / 0:00

9'uncu Boğaziçi Film Festivali, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen açılış gecesi ve Danis Tanovic'in yönettiği 'Not So Friendly Neighbourhood' filminin gösterimiyle başladı

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri ve Beyoğlu Belediyesi'nin kurumsal ev sahipliğinde, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış gecesi gerçekleştirildi. Festival programının da tanıtıldığı gecede ilk konuşmayı Festival Artistik Direktörü Emrah Kılıç yaptı. Festivalin bu yıl pandeminin gölgesinden biraz olsun kurtulduğunu, uluslararası katılımcılarla sinemaseverlere dolu bir program sunduklarını dile getiren Kılıç, konuşmasını festivale destek olan tüm kurumlara ve sponsorlara teşekkür ederek sonlandırdı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Beyoğlu'nun sinemanın kalbi olduğunu belirterek, "Her yıl başarıları artarak gelişen bir festivalin 9'uncusuna erişmek mutluluk verici. Türk sineması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı konuşmada, sinemanın kültürün önemli taşıyıcılarından biri olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak Sinema Genel Müdürlüğü ile bir yandan sinema sektörünün aktörlerine destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Misbah, sözlerine şöyle devam etti; "Sinema, iki gözün tanıklık ettiği ama esasen özün demlendiği bir sanat. Yaşamın ve insan hikayelerinin beyaz perdeye yansıyan sureti, her birimizin gönül dünyasının da yankısı bir yerde. Çünkü sinema çok sesliliktir. Boğaziçi Film Festivali, geçtiğimiz yıllarda uluslararası ağıyla çok başarılı işlere imza attı. Bugün de yeni bir heyecanla dünyanın pek çok farklı bölgesinden gelen filmleri bir hafta boyunca İstanbullu sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Oscar Ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'e 'Onur Ödülü' verildi. Tanovic'e ödülünü Boğaziçi Film Festivali ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer takdim etti. Şanlıer, yaşadığı toplumun tarihinden, güncel meselelerinden, kültüründen ama en önemlisi toplumsal belleğinden kopmayan anlatısıyla çağdaş sinemanın en önemli temsilcilerinden biri olan Danis Tanovic'i Boğaziçi Film Festivali'nde ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Danis Tanovic ise İstanbul'da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi; "Bu gece gösterilecek filmim TRT ortak yapımı bir film. TRT'ye tüm desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. İçeriğinde bazı yerel espriler var, anlaşılması biraz zor olabilir ama nihayetinde mesajın size geçeceğini umuyorum."

Danis Tanovic

Konuşmalar ve ödül takdimi sonrası, açılış filmi olan, Danis Tanovic'in 'Not So Friendly Neighbourhood' filminin gösterimine geçildi.