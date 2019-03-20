Çocuklu milletvekillerine yönergelerin daha açık anlatılması gerektiğini savunan Kjaersgaard, yardımcısı aracılığıyla Abildgaard'dan bebeğini parlamentodan çıkarmasını istedi.

Kjaersgaard'ın sözcüsü, yerel BT gazetesine yaptığı açıklamada, parlamento başkanının sadece kurallara uyduğunu ve bebeğin "toplantının huzurunu kaçıracağını" hissettiğini kaydetti.

Muhafazakar Halkın Partisinin grup lideri Abildgaard, Facebook'ta diğer meslektaşlarının çocuklarını işe getirdiğine ve sorun yaşamadıklarına tanık olduğu paylaşımını yaptı.

Babası bakamayacağı için ilk kez 5 aylık bebeğini işe getirdiğini belirten Abildgaard, "Ana, baba ve bebekleri temsil eden bir meclis, ana, baba ve bebeklere açık olmalıdır." ifadesini kullandı.

Facebook üzerinden açıklama yapan Abildgaard, başka bir iş arkadaşının çocuğunu sorunsuz bir şekilde işe getirebildiğini, bu yüzden de kendisinin izin almaya gerek görmediğini ifade etti. Abildgaard, sekreteriyle bebek ses yaparsa dışarı çıkarması konusunda anlaştığını ancak bebeğin iyi bir ruh halinde olduğu söyledi.

Meclis Başkanı Kjaersgaard konuyla ilgili açıklama yaparak, parlamentoda bebek veya çocukların değil yalnızca milletvekillerinin bulunması gerektiğini söyledi. Kjaersgaard'ın sözcüsü ise, meclis başkanının sadece kurallara uyduğunu ve bebeğin toplantıyı böldüğünü düşünerek bu şekilde hareket ettiğini söyledi.

Danimarka'da yeni doğum yapan kadınlara 18 hafta izin veriliyor. Ebeveynlerden biri, buna ilaveten isteğe bağlı olarak 32 hafta daha izin alabiliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, New York'ta geçen eylül ayında yapılan BM Genel Kuruluna bebeğini getirmiş, genel kurula çocuğuyla katılan ilk dünya lideri olmuştu. Geçen yıl da Kanadalı kadın bakan Karina Gould'un parlamentoda bebeğini emzirmesi gündeme oturmuştu.