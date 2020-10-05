Danimarka Türk Diyanet Vakfının ney kursuna ilgi yoğun

AA

Danimarka Türk Diyanet Vakfı, hem verdiği hizmetlerini çeşitlendirmek için hem de Türk-İslam sanatlarını tanıtmak ve uygulamak amacıyla Danimarka'da Osmanlıca, ney ve kaligrafi kursları başlattı.

DTDV'nin Kopenhag'ın banliyölerinden Glostrup kasabasındaki yerleşkesinde verilen kurslarla ilgili AA muhabirine bilgi veren Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar, "Ney kursu, Osmanlıca kursu ve kaligrafi kursuyla vatandaşlarımız arasında İslam sanatlarının yaygınlaşması için çalışıyoruz." dedi.

3 kursa toplamda 70 kursiyerin katıldığını aktaran Gündoğar, "Ney kursunu açtığımızda online başvurusu sistemi kurduk ve onun üzerinden başvuruları aldık. Aslında bu kadar ilgi olacağını tahmin etmiyorduk. Yani gerçekten bu alanla ilgilenen, bu alanla ilgili olarak kendisini geliştirmek isteyen kişilerin olacağını biliyorduk ama beklediğimizden daha fazla ilgi gördü." ifadelerini kullandı.

Türk-İslam sanatları alanında neyin çok değerli bir müzik aleti olduğuna işaret eden Gündoğar, Danimarka’da, Türk Tasavvuf Musikisi Korosu kurma yönünde çalışmalara başladıklarını da kaydetti.

- "Son nefese kadar mücadele ediliyor"

DTDV tarafından sunulan Türk-İslam sanatları kurslarının eğitmenliğini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Dini Musiki Bilim Dalının ilk doktora mezunu Dr. İrfan Yiğit yapıyor.

Neyden ses çıkarabilmek ve neyzen olabilmek için kursiyerlerin gerekli gayreti sarf ettiğini belirten Yiğit, "Bu kadar yoğun ilgi olacağını başlangıçta tahmin etmiyorduk. Şu an gerçekten herkes son nefesine kadar bu iş için mücadelesini veriyor. Neyin başlangıçta ses çıkarması, ilk nota seslerinin çıkması, bunlar zor şeyler ama gerçekten çok gayret sarf ediyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar bu gayretlerini boşa çıkartmamaya çalışıyoruz. Gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hayat yoğunluğu içerisinde ney müziğinin huzur verici, rahatlatıcı ve antidepresan niteliğinde insanlara rahatlatıcı bir ruh dinginliği sağladığının altını çizen Dr. Yiğit, Türkiye’ye nazaran yurt dışında yaşayan Türklerin bu tür kurslara ulaşmakta zorlandığını, ancak DTDV'nin Danimarka’da bu tür bir hizmet ile Türk-İslam sanatlarına ilgi duyanlar için iyi bir fırsat sunduğunu vurguladı.

- "Huzur buluyorum"

Ney kursuna katılabilmek için her hafta 60 kilometre uzaklıktaki Holbaek kentinden gelen 11 yaşındaki İbrahim Aslan, neyin sesini dinleyince huzur bulduğunu, mutlu olduğunu söyledi.

Ney deneyiminde ilk başlarda zorlandığının altını çizen genç Aslan, "Başta biraz zordu ama neyin sesini çıkarınca, gerisi biraz daha kolay gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Kursun düzenlendiği Glostrup kasabasına 40 kilometre uzaklıktaki Köge kentinden gelen 43 yaşındaki Sultan Öksüm ise çocukluğundan beri Kur’an-ı Kerim dinlerken ney sesini çok sevdiğini ve kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Öksüm, Danimarka’da daha önce bir ney kursu imkanı olmadığı için çok arzu ettiği ney öğrenme fırsatını yakalayamadığını, ancak DTDV çatısı altında açılan kursu duyunca faydalanmak istediğini aktardı.