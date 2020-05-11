Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 Mayıs Perşembe günü Aarhus ile Randers arasında oynanacak maçla sezona devam edileceği belirtildi.

Müsabakaların seyircisiz oynanacağı ve 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Danimarka Süper Ligi'nde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mart'ta askıya alınmıştı.